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بعد "المدعوم" .. رفع سعر الخبز السياحي في شمال سوريا

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صورة تعبيرية ـ فيسبوك
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رفعت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" سعر ربطة الخبز السياحي بنحو 60 في المئة، إلى 800 ليرة سورية، بعدما كانت 500 ليرة.

وقالت "الرئاسة المشتركة للإدارة العامة لحماية المستهلك والتموين في إقليم الجزيرة" في تعميم إلى الأفران السياحية إن ذلك يأتي "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وحسن سير العمل"

وطلب التعميم من الأفران الالتزام باعتماد سعر ربطة الخبز السياحي بـ 800 ليرة، على أن تحوي 7 أرغفة، وأن لا يقل وزنها عن 600 غرام. وذلك بعد أن كان سعر الربطة 500 ليرة.

وكانت "الإدارة الذاتية" رفعت قبل أيام سعر ربطة الخبز المنتجة في الأفران العامة، وزن 1250 غراما، من 85 ليرة سورية إلى 250 ليرة.

 

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المصدر: RT

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