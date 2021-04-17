البرهان: لدينا علاقات أمنية واستخباراتية وثيقة مع واشنطن

أكد رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن لدى بلاده "علاقات أمنية وثيقة" مع الولايات المتحدة.

وأشار البرهان في حوار مع قناة "الحدث" يوم الجمعة، إلى أن علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية "تسير بشكل وثيق أمنيا واستخباراتيا"، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تغير سياسة الإدارة السابقة بشأن السودان.

وأكد بدء جني ثمار إزالة اسم السودان من اللائحة الأمريكية "للدول الراعية للإرهاب".

وأَضاف أنه سيزور واشنطن عندما تكون هناك ظروف مواتية لذلك.

يذكر أن الولايات المتحدة حذفت السودان من قائمة الدول "الراعية للإرهاب" في أكتوبر الماضي، وذلك بعد 27 عاما من إدراجه على تلك القائمة بتهمة دعم تنظيم "القاعدة".

المصدر: وكالات