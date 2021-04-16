مجلس الأمن الدولي يرحب بمبادرة السعودية لإنهاء الصراع في اليمن ويدين التصعيد في مأرب

رحب مجلس الأمن الدولي بإعلان السعودية بشأن إنهاء الصراع في اليمن والتوصل إلى حل سياسي شامل، داعيا الأطراف للانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي الخاص لليمن والتفاوض دون شروط مسبقة.

وأكد المجلس في بيان أن التصعيد في مدينة مأرب "يفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن وعلى الحوثيين وقفه"، معربا عن قلقه إزاء التطورات العسكرية في مناطق أخرى من البلاد، ومشددا على ضرورة خفض التصعيد.

🚨 UNSC press statement on #Yemen [thread]

⁰The Security Council welcomes the announcement of Saudi Arabia to end the conflict and reach a comprehensive political solution as well as Oman’s mediation efforts.



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/NNcowlexFF — La France à l'ONU (@franceonu) April 16, 2021

كما أعرب المجلس عن قلقه إزاء الحالة الاقتصادية والإنسانية المتردية في اليمن بما في ذلك خطر وقوع مجاعة، ودعا الحكومة اليمنية لتسهيل دخول سفن الوقود إلى ميناء الحديدة بانتظام ودون تأخير.

وكانت السعودية طرحت في أبريل مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن تشمل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة.

من جهتها، اعتبرت جماعة "أنصار الله" الحوثية أن المبادرة التي أعلنتها السعودية لإنهاء الحرب في اليمن "لا تتضمن أي شيء جديد".

المصدر: RT