محمد بن زايد يعزي الأمير تشارلز في وفاة والده

قدّم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، خالص تعازيه ومواساته إلى الأمير تشارلز، ولي عهد المملكة المتحدة، في وفاة الأمير فيليب دوق إدنبرة.

ونقل بن زايد للأمير تشارلز، تعازي رئيس الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان، إلى الملكة إليزابيث الثانية "في هذا المصاب الأليم"، متمنيا لها دوام الصحة والعافية.

من جانبه، عبر الأمير تشارلز عن شكره وتقديره إلى محمد بن زايد، لتعزيته "وما أبداه من مشاعر طيبة تجاهه والعائلة الملكية".

المصدر: "البيان"