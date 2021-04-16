مصر.. الحكومة تكشف حقيقة تعرض مصر لكتل هوائية سامة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تردد بشأن عدد من الشائعات خلال الأسبوع الجاري، بشأن تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت.

وقالت وزارة البيئة في مصر، إنه "لا صحة لتعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت"، مُوضحة أن "محطات الرصد البيئي تعمل بشكل لحظي لرصد معدلات التلوث على مدار اليوم من خلال فرق متخصصة، ولم يتم رصد أي ملوثات أو انبعاثات بيئية ذات تأثير مباشر على الصحة العامة أو المنشآت".

وشددت الوزارة على أن تركيز غاز ثاني أكسيد الكبريت لم يسجل أي ارتفاعات، ولم يتجاوز متوسط الحد الأقصى المسموح به في الهواء.

وأشارت الوزارة إلى متابعتها للموقف البيئي لجودة الهواء من خلال الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط والتي تعد الشبكة الأكبر من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بإجمالي 109 محطات على مستوى الجمهورية.

المصدر: RT