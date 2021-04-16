مصر.. اعتداء على سيدة وسباق بين "توك توك" وقطار يثيران جدلا واسعا (صور + فيديو)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، صورا لحادثين أثارا الجدل في البلاد، على مدار الساعات القليلة الماضية.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مصر، صورا مثير للجدل لمركبة "توك توك" تسير على قضبان السكة الحديد إلى جوار أحد القطارات، وكأنهما يتسابقان، وذلك داخل مركز فاقوس في محافظة الشرقية.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على صور التوك توك، بشكل غاضب وسخرية كبيرة، مطالبين المسؤولين بالتدخل لحل مثل تلك الأفعال التي قد تتسبب في العديد من الأزمات المستقبلية.

وفي سياق آخر، تداول آخرون على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يعتدي فيه كمسري بأحد القطارات على إحدى السيدات، وذلك بسبب عدم استطاعتها شراء تذكرة القطار.

وقال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة سكك حديد مصر، معلقا على واقعة فيديو اعتداء كمسري على سيدة بسبب تذكرة القطار، إنه يرفض مثل تلك الأساليب غير الأخلاقية، مضيفا: "طالبناهم بالتعامل من خلال القانون مع كافة الركاب، وفي الوقت نفسه عدم ارتكاب أي أخطاء ضد الركاب".

وأشار رسلان إلى أن هناك تعليمات توجه بعدم السماح لأي راكب بأن يستقل أي قطار دون أن يدفع قيمة تذكرة القطار كاملة، كما أنه في الوقت نفسه يتم تحصيل التذاكر بطريقة قانونية وليس من خلال طريقة غير أخلاقية.

وأضاف رئيس هيئة سكك حديد مصر، أنه سيتم التنبيه مرة أخرى على كافة العاملين داخل القطارات سواء المشرفين بالقطارات أو الكمسارية بأن يتعاملوا بشكل قانوني مع كافة الركاب الذين يستقلون القطار دون أن يدفعوا قيمة التذكرة، بالإضافة إلى عدم التجاوز في حق كافة الركاب، مضيفا "نرفض التجاوز في حق المواطنين، والسكة الحديد ملك للشعب المصري".

المصدر: الوطن