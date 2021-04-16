الحوثي: غريفيث يشرعن لاستمرار "جريمة الحصار"

انتقد القيادي في جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، محمد علي الحوثي، ما جاء في إحاطة قدمها المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في اليمن.

وقال في تغريدة إن "الإحاطة علقت الاحتياجات الإنسانية جراء جريمة الحصار على الحل السياسي الذي أعلن العدوان (في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية) ومرتزقتهم (يقصد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا) رفضه".

وأضاف أن "السيد غريفيث بموقفه في مجلس الأمن يشرعن لاستمرار جريمة الحصار، ويؤكد أن كل الإجراءات التي يستخدمها العدوان الأمريكي السعودي ضد الجمهورية اليمنية غير مدانة بنظرهم بل تجري بعلمهم وموافقتهم".

الإحاطة علقت الاحتياجات الإنسانية جراءجريمةالحصارعلى الحل السياسي

الذي اعلن االعدوان ومرتزقتهم رفضه

ان السيدغريفث بموقفه في مجلس الأمن يشرعن لاستمرار جريمةالحصار

ويؤكدأن كل الإجراءات التي يستخدمهاالعدوان الأمريكي السعودي ضدالجمهوريةاليمنيةغير مدانةبنظرهم بل تجري بعلمهم وموافقتهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) April 15, 2021

والخميس، أكد المبعوث الأممي خلال إحاطته أن "الطريق لإنهاء الحرب معلوم، ونوقشت عناصره الأساسية مع الأطراف كثيرا"، مضيفا أن "كل ما نحتاجه الآن هو أن يوافق الطرفان على هذه الاتفاقية"، في إشارة إلى الإعلان الأممي المشترك الذي يشمل إلى جانب وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية، فتح مطار صنعاء وضمان تدفق السلع إلى ميناء الحديدة وتوجيه الإيرادات المرتبطة بها لدفع رواتب موظفي الدولة.

المصدر: وكالات