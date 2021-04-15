مصر.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو لمحام ينزع رتب ضابط عن كتفيه

كشف مصدر أمني، تفاصيل تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يتضمن مشادة بين شخص وضابط شرطة.

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وأوضح أن الشخص يعمل بمهنة المحاماة، ونشبت بينه وبين الملازم أول "خ.ا"، مشادة كلامية أمام قسم شرطة العمرانية.

وأضاف المصدر أنه أثناء المشادة الكلامية قام المحامي بشد كتافات الضابط، وعلى إثرها تم التحفظ على المحامي وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة لعامة التي أمرت بإخلاء سبيله بعد التحقيق في الواقعة.

المصدر: "فيتو" + "صدى البلد"