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لحظة انفجار السيارة المحملة بالمتفجرات شرقي بغداد (فيديو)

أخبار العالم العربي

لحظة انفجار السيارة المحملة بالمتفجرات شرقي بغداد (فيديو)
Reuters
رجل إطفاء ينظف مكان الانفجار في مدينة الصدر اليوم
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حصلت RT على مقطع فيديو للحظة انفجار السيارة المحملة بالمتفجرات في مدينة الصدر شرقي العاصمة العراقية بغداد.

ويظهر الفيديو لحظة انفجار السيارة وكيف هرع المدنيون الذين كانوا يتجولون في الأسواق القريبة من مكان انفجار السيارة.

وبحسب مصدر أمني عراقي تحدث لـRT في وقت سابق، فإن قتيلا و12 جريحا سقطوا في الانفجار الذي شهدته بغداد اليوم.

وكشف مصدر أمني عراقي، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة حول الانفجار الذي شهدته مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT، إن "سيارة نوع (نيسان - ساني) كانت تحمل مواد متفجرة داخل مدينة الصدر، بالإضافة إلى عبوة ناسفة، حيث انفجرت العبوة وأحدثت انفجارا قويا".

وأضاف، أن "الانفجار أدى إلى احتراق السيارات المحيطة بهذه العجلة ومقتل صاحبها".

المصدر: RT

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