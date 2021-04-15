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الأردن.. تسجيل 70 حالة وفاة جديدة و2963 إصابة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. تسجيل 70 حالة وفاة جديدة و2963 إصابة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2963 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وأضافت الوزارة أن تسجيل المملكة لـ2963 حالة إصابة جديدة بكورونا، رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 679138 حالة.

وأكدت الوزارة أنه بعد تسجيل 70 حالة وفاة جديدة، ارتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 8057 حالة وفاة.

كما بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم 4774 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 621870 حالة.

وقالت الوزارة أن عدد الحالات النشطة حاليا 49211 حالة، وعدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات 292 حالة، فيما غادرتها 276 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد إجمالي الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 2377 حالة.

المصدر: بترا+عمون 

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