الصحة السعودية تعلن تسجيل 985 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس تسجيل 985 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و10 حالات وفاة، وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، أنه بعد تسجيل 985 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أصبح إجمالي الإصابات في المملكة 402142 حالة.

وأكدت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6791 حالة وفاة.

وقالت، إنه تم تسجيل 661 حالة تعاف جديدة، ليصبح الإجمالي 386102 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9249 حالة والحالات الحرجة 999 حالة في المملكة.

المصدر: واس