 
مباشر
عاجل
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تتعارض مع مصالح شعبي البلدين

مصر تسمح لشخصين من طاقم السفينة الجانحة بالسفر لظروف طارئة

أخبار العالم العربي

مصر تسمح لشخصين من طاقم السفينة الجانحة بالسفر لظروف طارئة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6wl

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، أسامة ربيع، إن التحقيقات الخاصة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، ما زالت جارية.

إقرأ المزيد
قناة السويس تصدر بيانا جديدا بشأن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة
قناة السويس تصدر بيانا جديدا بشأن الاتفاق مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة

وأكد الفريق ربيع، على أن الهيئة لا تدخر جهدا لضمان نجاح التحقيقات وتتعاون بشكل تام لتلبية كافة متطلبات طاقم السفينة المحتجزة حاليا بمنطقة البحيرات الكبرى لحين انتهاء التحقيقات، لافتًا في هذا الصدد، إلى استجابة الهيئة للطلبات التي قدمتها الشركة المالكة للسفينة للسماح لفردين من الطاقم بمغادرة السفينة والعودة إلى بلادهم لظروف شخصية طارئة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس أن المتطلبات اللوجستية الخاصة بطاقم السفينة يتم توفيرها بصورة مستمرة من خلال التوكيل الملاحى، مشددًا على استعداد الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق المشترك لتوفير الاحتياجات اللازمة لأفراد الطاقم وتفهم الجوانب الإنسانية المتعلقة بهم.

المصدر: اليوم السابع

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا