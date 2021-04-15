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الأمم المتحدة: قصف مطار أربيل يهدد استقرار العراق

أخبار العالم العربي

الأمم المتحدة: قصف مطار أربيل يهدد استقرار العراق
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أكدت جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الخميس، أن أحداث إقليم كردستان الليلة الماضية تهدد استقرار العراق، في إشارة إلى قصف مطار أربيل.

وكتبت في تغريدة على حسابها في تويتر، أن "أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق".

وأضافت: "نحن ندين أعمال العنف هذه، ونحث الحكومتين الاتحادية وإقلیم کردستان على التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد".

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مراسل RT: قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل في كردستان العراق
مراسل RT: قصف صاروخي يستهدف مطار أربيل في كردستان العراق

والليلة الماضية تعرض معسكر بعشيقة، الذي تتواجد فيه قوات تركية بمحافظة نينوى بشمال العراق إلى قصف صاروخي، ثم تعرض مطار أربيل لقصف صاروخي أيضا.

المصدر: RT

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