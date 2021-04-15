الأمم المتحدة: قصف مطار أربيل يهدد استقرار العراق

أكدت جنين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، اليوم الخميس، أن أحداث إقليم كردستان الليلة الماضية تهدد استقرار العراق، في إشارة إلى قصف مطار أربيل.

وكتبت في تغريدة على حسابها في تويتر، أن "أحداث الليلة الماضية في إقليم كردستان هي مثال آخر على المحاولات الطائشة لتأجيج التوترات وتهديد استقرار العراق".

Last night’s events in the Kurdistan Region are another example of reckless attempts to inflame tensions and threaten Iraq’s stability. We condemn these acts of violence and urge the Federal and Kurdistan governments to act swiftly and in unison to prevent further escalation. — Jeanine Hennis (@JeanineHennis) April 15, 2021

وأضافت: "نحن ندين أعمال العنف هذه، ونحث الحكومتين الاتحادية وإقلیم کردستان على التحرك بسرعة وانسجام لمنع المزيد من التصعيد".

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والليلة الماضية تعرض معسكر بعشيقة، الذي تتواجد فيه قوات تركية بمحافظة نينوى بشمال العراق إلى قصف صاروخي، ثم تعرض مطار أربيل لقصف صاروخي أيضا.

المصدر: RT