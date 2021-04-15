مصر تدين هجمات الحوثيين على السعودية وتؤكد دعمها للمملكة

أعربت مصر، اليوم الخميس، عن "إدانتها واستنكارها الشديديّن" لاستمرار جماعة "أنصار الله" الحوثية في هجماتها ضد الأراضي السعودية.

وجاء البيان المصري عقب إعلان التحالف العربي اعتراض الدفاعات الجوية السعودية عددا من الصواريخ البالستية والطائرات المُفخخة بدون طيار، التي أطلقها الحوثيون صوب المناطق المدنية بمدينة جازان السعودية.

وجددت مصر في البيان تأكديها على "رفضها الكامل لاستمرار هذه الأعمال العدائية الإرهابية التي تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين؛ وذلك على الرغم من الجهود السعودية الحثيثة والصادقة للتوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية المُمتدة".

كما أكدت مصر "موقفها الثابت من دعم المملكة وما تتخده من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها".

المصدر: RT