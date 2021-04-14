مصر تسجل 831 إصابة و44 وفاة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة المصرية الأربعاء 831 إصابة جديدة بكورونا و44 وفاة، مقارنة مع 823 إصابة و39 وفاة الثلاثاء.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد، إلى أن إجمالي الإصابات في مصر بلغ 212961 منها 161031 حالة تماثلت للشفاء و12570 حالة وفاة.

من جهته، كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، عن اقتراب مصر من الدخول في موجة ثالثة من فيروس كورونا.

وقال: "الموجة تعني أن هناك تصاعدا في الأرقام حتى نصل إلى الذروة، وتثبت عدة أيام ثم تنخفض، والجميع يرصد زيادة، وهذا يعني أننا ندخل في الموجة الأعلى لغاية الوصول إلى رقم ثابت عدة أيام ثم يبدأ في الانخفاض".

جدير بالذكر، أن مصر تخطت ذروة الموجة الثانية نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد أن وصلت الأعداد اليومية للإصابات إلى أكثر من 1000 إصابة، ثم عادت للاستقرار مرة أخرى في حدود 550 إصابة إلى حوالي 600 إصابة، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في الإصابات، تخطت الـ800 يوميا من جديد.

المصدر: "رويترز"