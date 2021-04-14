مستشار السيسي يحذر المصريين

كشف مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية محمد عوض تاج الدين، عن اقتراب مصر من الدخول في موجة ثالثة من فيروس كورونا.

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وقال: "الموجة تعني أن هناك تصاعدا في الأرقام حتى نصل إلى الذروة وتثبت عدة أيام ثم تنخفض، والجميع يرصد زيادة، وهذا يعني أننا داخلين في الموجة الأعلى لغاية ما نوصل لرقم ثابت عدة أيام ثم يبدأ في الانخفاض".

وأضاف عبر قناة "dmc" أن الحكومة شددت اليوم على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في ظل تزايد عدد الحالات، والجميع يعرف جيدا أن هناك زيادة في عدد الحالات، ويتم رصدها بمعايير كثيرة جدا، من ضمنها الأرقام الرسمية التي تنشرها وزارة الصحة.

وتابع أن زيادة الحالات يعني زيادة انتشار الفيروس، وهناك حالات أكثر سوف تدخل المستشفيات، وفي الشهر الفضيل رمضان، يجب التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، لأنها ما زالت أكثر شيء يمكن أن يحد من انتشار الفيروس.

جدير بالذكر أن مصر تخطت ذروة الموجة الثانية نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعد أن وصلت الأعداد اليومية للإصابات إلى أكثر من 1000 إصابة، ثم عادت للاستقرار مرة أخرى في حدود 550 إصابة إلى حوالي 600 إصابة، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت زيادة في الإصابات وتخطت الـ800 يوميا من جديد.

المصدر: الوطن