وصول فرقاطة "برنيس" إلى الإسكندرية وانضمامها للأسطول المصري - فيديو

وصلت الفرقاطة "برنيس" التي تم بناؤها من قبل شركة إيطالية وفقا لأحدث النظم العالمية في منظومات التسليح، إلى قاعدة الإسكندرية لتنضم إلى أسطول البحرية المصرية.

وتعتبر هذه الفرقاطة الثانية التي تنضم لأسطول البحرية المصرية، بعد فرقاطة "الجلالة"، وقد تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.

وتتمتع "برنيس"، بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة، التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية.

ونشر المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة العميد تامر الرفاعي مقطع فيديو لوصول الفرقاطة "برنيس"، وهي من طراز "فريم بيرجاميني" إلى قاعدة الإسكندرية إيذانا بانضمامها للقوات البحرية.

المصدر: RT + وكالات