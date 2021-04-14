مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش المثيرة للجدل

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن حيثيات بلاغ إحدى السيدات لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بعد تداول قصتها المثيرة للجدل على "فيسبوك".

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وقامت وزارة الداخلية المصرية بالقبض على المتهم، بعدما كشفت قيامه بالتحرش بها لفظيا أثناء سيرها بدائرة القسم، حيث جرى تداول تلك الواقعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عقب ذلك.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أنه عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد الكشف عن قيام فتاة تدعى صافي ترك، بضرب متحرش بها في الشارع.

وقالت الفتاة خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" إنها لقنت المتحرش بها درسا قاسيا، حيث إنها تلعب ملاكمة كهواية وليس احترافا، وكانت تمشي في الشارع، لكن أحد المارة وصف جسمها بطريقة ليست محترمة، بحسب قولها.

المصدر: الوطن