 
مباشر

مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش المثيرة للجدل

مجتمع

مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة التحرش المثيرة للجدل
facebook
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6og

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن حيثيات بلاغ إحدى السيدات لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بعد تداول قصتها المثيرة للجدل على "فيسبوك".

إقرأ المزيد
مصر.. فتاة تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي
مصر.. فتاة تثير ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي

وقامت وزارة الداخلية المصرية بالقبض على المتهم، بعدما كشفت قيامه بالتحرش بها لفظيا أثناء سيرها بدائرة القسم، حيث جرى تداول تلك الواقعة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عقب ذلك.

وقالت الوزارة، في بيان لها، أنه عقب تقنين الإجراءات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد الشخص مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بعد الكشف عن قيام فتاة تدعى صافي ترك، بضرب متحرش بها في الشارع.

وقالت الفتاة خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم" إنها لقنت المتحرش بها درسا قاسيا، حيث إنها تلعب ملاكمة كهواية وليس احترافا، وكانت تمشي في الشارع، لكن أحد المارة وصف جسمها بطريقة ليست محترمة، بحسب قولها.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا