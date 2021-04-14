بمناسبة حلول رمضان.. نتنياهو يوجه رسالة للمسلمين

بمناسبة حلول شهر رمضان، وجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو رسالة إلى شعوب الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع تل أبيب، معربا عن أمنياته بأن يتم التوصل لمزيد من اتفاقيات السلام.

وبعدما هنأ المسلمين في إسرائيل، قال نتنياهو في كلمة مصورة نشرها عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" أمس الثلاثاء: "منذ شهر رمضان الماضي توصلنا إلى أربع اتفاقيات سلام مع كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، حيث عززنا العلاقات التي تربطنا ببعضنا البعض".

وأضاف: "جعلنا منطقتنا مكانا يتمتع بقدر أكبر من الأمان والهدوء والازدهار".

وأعرب نتنياهو عن أمنياته بتوقيع مزيد من اتفاقيات السلام مع الدول العربية، قائلا: "نبعث بتحياتنا إلى مواطني هذه الدول وإلى جيراننا المسلمين في مصر والأردن والعالم بأسره ونأمل بأن تنضم دول أخرى قريبا إلى دائرة السلام".

واختتم نتنياهو رسالته بالقول باللغة العربية: "كل عام وأنتم بخير.. رمضان كريم".

بالفيديو: تهنئتي لمن بمناسبة حلول شهر #رمضان المبارك. كل عام وأنتم بألف خير. pic.twitter.com/4hRjGg5W2q — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 13, 2021

المصدر: RT