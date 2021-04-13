 
مباشر

السعودية.. "نزاهة" تعلن القبض على 176 شخصا في 14 جهة حكومية تورطوا بالرشوة والتزوير

أخبار العالم العربي

السعودية..
Reuters
العاصمة السعودية الرياض - أرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q6dc

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية "نزاهة" القبض على 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون، بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير.

وأشار بيان للهيئة إلى أن "فرق الرقابة ومكافحة الفساد باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال عمل 971 جولة رقابية خلال شهر شعبان، والتحقيق مع 700 متهم في قضايا جنائية وإدارية، وإيقاف 176 مواطنا ومقيما منهم موظفون من وزارات".

وأضافت: "تم توقيف المتهمين لتورطهم بقضايا تتعلق بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير، وجار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء".

المصدر: "عكاظ"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا