السعودية.. توقيف 241 مواطنا ومقيما في 5 وزارات بتهم فساد
كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية "نزاهة" عن التحقيق مع 757 متهما في قضايا جنائية وإدارية، وتوقيف 241 مواطنا ومقيما على ذمة التحقيق.
وأوضحت الهيئة أن "من الموقوفين موظفون من وزارات الداخلية، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك من الهيئة العامة للجمارك، والبريد السعودي".
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية#وطن_بلا_فسادpic.twitter.com/7sTTYLh9a1— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) March 14, 2021
وأكدت أن "الموقوفين تورطوا بتهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، التزوير".
وأشارت إلى أنه "جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء"، مشددة على "مواصلة حماية المال العام والحفاظ عليه".
المصدر: "عكاظ"