جونسون يؤكد دعم بريطانيا لأمن الأردن واستقراره بقيادة الملك عبد الله الثاني

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خلال اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، دعم المملكة المتحدة لأمن الأردن واستقراره.

وهنأ جونسون العاهل الأردني بحلول مئوية المملكة الأردنية الهاشمية، مشيدا بالعلاقات المتينة التي تربط الأردن والمملكة المتحدة، مؤكدا دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله.

وتم خلال الاتصال، التأكيد على عمق العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة.

بدوره، أعرب الملك الأردني عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لرئيس الوزراء البريطاني، بوفاة الأمير فيليب، دوق إدنبرةزوج الملكة إليزابيث الثانية.

واحتفل الأردن الأحد الماضي بمئوية تأسيس الدولة، وقد ظهر الأمير حمزة بن الحسين للمرة الأولى عقب الأزمة الأخيرة في الأردن، برفقة الملك عبد الله الثاني وعدة أمراء، خلال زيارتهم الأضرحة الملكية في المناسبة.

المصدر: بترا