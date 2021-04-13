الدفاع الروسية تستقبل الزميلة وفاء شبروني لاستكمال العلاج

وصلت إلى الأراضي الروسية الزميلة، وفاء شبروني، لاستكمال رحلة علاجها في أكاديمية كيروف الطبية العسكرية، بمدينة بطرسبورغ.

بحمدالله وسلامته وصلت زميلتنا مراسلة RT، وفاء شبروني، إلى روسيا حيث سوف تتوجه إلى أكاديمية كيروف الطبية العسكرية ببطرسبورغ، لإجراء عملية جراحية تكميلية لعلاج الوجه، بعد الجروح التي أصيبت بها، أثناء تصويرها تقريرا، جراء انفجار قذيفة بالقرب من إدلب، في شهر يناير عام 2020. pic.twitter.com/gbJT3peykD — Maya Manna (@mayamanna) April 13, 2021

إقرأ المزيد

وكانت شبروني قد أصيبت بشظايا إحدى القذائف 29 يناير 2020، في مدينة معرة النعمان السورية، أثناء نقلها للأحداث هناك، بصحبة فريق العمل من RT، حيث طلبت إدارة القناة من وزارة الدفاع الروسية اتخاذ اللازم، وهو ما لبته الوزارة على الفور، وأقلعت طائرة عسكرية من مطار حميميم وسط عناية طبية مكثفة، حيث نقلت شبروني آنذاك إلى الأكاديمية العسكرية الطبية ببطرسبورغ.

المصدر: RT