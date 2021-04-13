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الدفاع الروسية تستقبل الزميلة وفاء شبروني لاستكمال العلاج

أخبار العالم العربي

الدفاع الروسية تستقبل الزميلة وفاء شبروني لاستكمال العلاج
RT
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وصلت إلى الأراضي الروسية الزميلة، وفاء شبروني، لاستكمال رحلة علاجها في أكاديمية كيروف الطبية العسكرية، بمدينة بطرسبورغ.

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وكانت شبروني قد أصيبت بشظايا إحدى القذائف 29 يناير 2020، في مدينة معرة النعمان السورية، أثناء نقلها للأحداث هناك، بصحبة فريق العمل من RT، حيث طلبت إدارة القناة من وزارة الدفاع الروسية اتخاذ اللازم، وهو ما لبته الوزارة على الفور، وأقلعت طائرة عسكرية من مطار حميميم وسط عناية طبية مكثفة، حيث نقلت شبروني آنذاك إلى الأكاديمية العسكرية الطبية ببطرسبورغ.

المصدر: RT

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