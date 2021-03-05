أطباء عسكريون روس يجرون استشارة طبية عن بعد لمراسلة RT المصابة في سوريا

أجرى الأطباء العسكريون الروس الذين أنقذوا مراسلة RT وفاء شبروني التي أصيبت بجروح في سوريا، استشارة طبية عن بعد، وقدموا لها التهنئة بمناسبة عيد المرأة الدولي.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "خبراء مستشفيات أكاديمية كيروف العسكرية الطبية في سان بطرسبورغ، أجروا اتصالا مع مراسلة قناة RT وفاء شبروني الموجودة في سوريا، وقدموا لها المشورة الطبية".

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وأضافت وزارة الدفاع أن العسكريين هنأوا مراسلة RT بمناسبة عيد المرأة الدولي الذي سيحل في 8 مارس.

وخضعت وفاء شبروني للعلاج في المستشفى المذكور في روسيا بعد إصابتها جراء انفجار لغم في معرة النعمان بسوريا في 29 يناير عام 2020.

المصدر: RT + "نوفوستي"