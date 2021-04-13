دولة إفريقية تفتح أسواقها أمام مصر للمرة الأولى

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أن النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان رياك ماشار، وافق على استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر للمرة الأولى.

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وأوضحت وزارة الزراعة أن القصير استعرض الإنجازات التي حققتها مصر في مجال الثروة الداجنة والتي أسفرت على اعتماد منظمة الصحة الحيوانية لنحو 14 منطقة خالية من إنفلونزا الطيور في مصر، ويجري اعتماد 16 منشأة أخرى جديدة ووصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي من الدواجن وبدء التصدير للخارج.

والجدير بالذكر أن وزير الزراعة قام الأسبوع الماضي بزيارة إلى دولة جنوب السودان لبحث آفاق التعاون الزراعي بين البلدين وتقديم كافة أوجه الدعم الفني لجنوب السودان.

وخلال الزيارة قام القصير بتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مزرعة مصرية متكاملة للإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي.

المصدر: RT