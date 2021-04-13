مصر.. كلب ضال يعقر 12 طفلا ويثير الذعر في قريتين ببني سويف

أثار كلب ضال حالة من الذعر في عدد من القرى بمحافظة بني سويف، حيث عقر 12 طفلا على الأقل في قريتي منهرو ومنشأة الأمراء التابعتين لمركز إهناسيا في وقت متأخر من مساء الاثنين.

ونقل الأطفال إلى مستشفى إهناسيا المركزي بإصابات مختلفة وجرى تحويل أحدهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي لخطورة إصابته.

وتبين من أقوال ذوي الأطفال المصابين، أن أحد الكلاب الضالة هاجم أطفالهم في الطريق الواقع بين القريتين.

وأكد مصدر طبي بمستشفى إهناسيا المركزي أن الإصابات عبارة عن عقر بأجزاء مختلفة من أجسامهم، هي الذراع والكتف والوجه والرسغ والفخذ، وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحص الطبي اللازم بقسم الاستقبال بالمستشفى، وبينهم حالة واحدة مصابة بجرح عميق في الذراع تم تحويلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وأشار المصدر إلى خروج 11 حالة من المصابين بعد الاطمئنان على حالتهم، على أن يتم متابعتهم يوميا بالعيادة الخارجية المختصة، باستثاء الحالة التي تم تحويلها إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وقال أحد أهالي قرية منشأة الأمراء طلب عدم ذكر اسمه، إن الكلاب الضالة تنتشر بصورة كبيرة في معظم القرى بمركز إهناسيا، خاصة على الطرق الفرعية التي تربط القرى ببعضها البعض، وتسبب الذعر للأطفال والسيدات وكبار السن، مطالبا باتخاذ إجراء حاسم إزاء هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد أرواح أبنائهم.

المصدر: وسائل إعلام مصرية