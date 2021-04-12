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مصر.. مدفع رمضان ينطلق من جديد في القاهرة بعد توقف دام حوالي 30 عاما (صور)

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مصر.. مدفع رمضان ينطلق من جديد في القاهرة بعد توقف دام حوالي 30 عاما (صور)
Reuters MOHAMED ABD EL GHANY
العاصمة المصرية القاهرة
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أجرت وزارة السياحة والآثار المصرية التجربة الأخيرة لإطلاق مدفع رمضان من جديد بعد فترة توقف دامت حوالي 30 عاما، وذلك من ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة.

وقامت الوزارة بترميم المدفع ليعود انطلاقه من جديد إبتداء من الثلاثاء أول شهر رمضان، لإخطار الصائمين بموعد الإفطار.

وأوضحت إيمان زيدان مساعدة وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية، أن "أعمال ترميم المدفع جاءت في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها قلعة صلاح الدين الأيوبي".

وأضافت أن "المدفع سوف يضرب من جديد لحظة غروب الشمس وعند موعد الإفطار وذلك كل يوم طوال شهر رمضان، بما يضمن الحفاظ على التراث الأثري للقلعة، وفي نفس الوقت مواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك عن طريق إطلاق شعاع ليزر بجوار المدفع ليصل لمسافة بعيدة".

وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري أن أعمال ترميم المدفع شملت إزالة طبقة الصدأ المكونة على جسمه وتنظيفه من الداخل.

مصر.. مدفع رمضان ينطلق من جديد في القاهرة بعد توقف دام حوالي 30 عاما (صور)
مصر.. مدفع رمضان ينطلق من جديد في القاهرة بعد توقف دام حوالي 30 عاما (صور)

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT

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