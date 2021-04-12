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سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب وأنباء عن ضحايا

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سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب وأنباء عن ضحايا
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انفجرت سيارة مفخخة في ريف عفرين شمال مدينة حلب السورية وسط معلومات غير مؤكدة بدقة عن إصابات وقتيل على الأقل.

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انفجار سيارة في عفرين شمال سوريا
انفجار سيارة في عفرين شمال سوريا

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة انفجرت على طريق "ترندة" قرب "حرش عين دارة" وأن ثمة عدد من الإصابات.

ووردت معلومات تشير إلى أن الانفجار وقع بالقرب من معسكر لـ "الجيش الوطني" الذي تدعمه تركيا، وأن أحد أفراده قتل جراء الانفجار، دون أن ترد معلومات عن الجهة المسؤولة عن الانفجار.

سوريا.. انفجار سيارة مفخخة في ريف حلب وأنباء عن ضحايا
فيسبوك

وتشهد المدينة التي دخلتها القوات التركية عام 2018 وتسيطر عليها فصائل تدعمها أنقرة، تفجيرات متكررة دون إعلان عن الجهة التي تقف خلف تلك التفجيرات.

المصدر: وسائل إعلام سورية

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