انفجار سيارة في عفرين شمال سوريا

انفجرت سيارة مفخخة في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي دون أن يتضح بعد ما أسفر عنه الانفجار.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجار وقع أمام المواصلات على طريق جنديرس وسط المدينة التي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

وذكرت بعض الصفحات الإخبارية أن السيارة من نوع "سابا"، وانفجرت بعبوة ناسفة كانت بداخلها.

ولم ترد معلومات حتى الآن عن وقوع ضحايا جراء الانفجار أو عن الجهة التي تقف خلفه.

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وكانت مواقع إعلامية ذكرت اليوم أن جهاز الشرطة في مدينة عفرين قرر إغلاق مداخلها، بشكل مؤقت لمدة خمسة أيام.

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ونقل موقع "عنب بلدي" عن مسؤول المكتب الإعلامي في مجلس عفرين المحلي عبيدة الحياني أن الإغلاق سيبدأ اليوم وحتى 21 من الشهر الحالي، ومن الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا.

وقال الحياني إن سبب الإغلاق "المخاوف من هجمات انتقامية محتملة على المدينة" وأشار إلى أن إعلان الإغلاق يتزامن مع ذكرى السيطرة على المدينة في إطار ما عرفت بعملية "غصن الزيتون".

يذكر أن فصائل منضوية في ما يعرف بـ"الجيش السوري الحر" دخلت مدينة عفرين في 18 مارس 2018، بعدما تلقت دعما من تركيا التي وفرت لها الإسناد الناري الجوي والمدفعي، وبعد ذلك بأيام أعلن الجيش التركي السيطرة الكاملة على عفرين.

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT