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سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

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سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين
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قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا في شمال سوريا الغربي.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن طفلين كانا من بين الضحايا الذين بلغ عددهم في حصيلة أولية 6 قتلى و9 جرحى.

وذكرت أن الانفجار وقع في حي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات.

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قتلى وجرحى بتفجير في مدينة عفرين السورية
قتلى وجرحى بتفجير في مدينة عفرين السورية

وشهدت المدينة استنفارا أمنيا كبيرا خاصة مع ورود أنباء غير مؤكدة عن وجود مفخخة أخرى.

سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين
سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين
سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

وكانت المدينة شهدت في نوفمبر الماضي انفجار سيارة مفخخة في حي الأشرفية بمركز المدينة أسفر عن قتيلين و17 جريحا.

 

المصدر: وسائل إعلام سورية

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