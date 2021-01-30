سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين

قتل وجرح عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مدينة عفرين التي تسيطر عليها فصائل مدعومة من تركيا في شمال سوريا الغربي.

وأوردت وسائل إعلام محلية أن طفلين كانا من بين الضحايا الذين بلغ عددهم في حصيلة أولية 6 قتلى و9 جرحى.

وذكرت أن الانفجار وقع في حي الصناعة في المدينة ونجم عن انفجار سيارة لبيع المحروقات.

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وشهدت المدينة استنفارا أمنيا كبيرا خاصة مع ورود أنباء غير مؤكدة عن وجود مفخخة أخرى.

وكانت المدينة شهدت في نوفمبر الماضي انفجار سيارة مفخخة في حي الأشرفية بمركز المدينة أسفر عن قتيلين و17 جريحا.

المصدر: وسائل إعلام سورية