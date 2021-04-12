خبير يحذر الحكومة العراقية من مضاعفات لقاح "أسترازينيكا"

حذر فلاح الساعدي، الخبير السابق في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر، اليوم الاثنين، الحكومة العراقية من مضاعفات لقاح "أسترازينيكا".

وقال الساعدي لـRT: "لا يجوز إجبار المواطنين على أخذ اللقاحات، خاصة لقاح (استرازينيكا) الذي أوقفت وكالة الأدوية الأوروبية التطعيم به في مختلف دول أوروبا بسبب تأثيراته الجانبية الخطيرة، إلا اذا ثبتت فعاليته وخلوه من ذلك".

وأضاف: "في حال ثبوت خلو اللقاح من التأثيرات الجانبية، يصبح لزاما على المواطنين أخذه، كما على السلطات الصحية مراجعة مقرراتها الأخيرة بشأن التطعيم الإجباري على المواطنين، لأن ذلك يتم في حال إقرار قانون الطوارئ الطبية، لا بهذه الطريقة".

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ويدور حديث عن وجود نية لدى الحكومة العراقية باتخاذ قرار بالتطعيم الإلزامي، حيث يتصدر العراق قائمة البلدان العربية باعتباره البلد الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأعلنت ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى عن تعليق استخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد تقارير عن حالات خثار الأوردة العميقة عند عدد من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح، حيث سجلت في مارس الماضي عدة وفيات بسبب خثار الأوردة، دون تأكيد الصلة بين ذلك واللقاح.

المصدر: RT