مصر تعلن امتلاك كراكة ضخمة لتطوير قناة السويس (صور)

أعلنت هيئة قناة السويس في مصر، استلام الكراكة الجديدة "مهاب مميش"، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط.

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وأنهت هيئة قناة السويس أمس، عمليات تعويم الكراكة "مهاب مميش" وإنزالها من سفينة الشحن الصينية في منطقة البحيرات القريبة من قرية أبو سلطان بمدينة فايد في الإسماعيلية، وتم سحبها إلى منطقة الورش بجوار مبنى الإرشاد.

ودفعت هيئة قناة السويس بالقاطرات بركة 1 ومساعد 2 ومساعد 3 ومصاحب 2 إلي منطقة البحيرات للمساعدة في عمليات الإنزال بإشراف مهندسي الكراكات وهيئة قناة السويس وترسانة IHC الهولندية.

وكانت قد وصلت الكراكة "مميش" صباح السبت إلى منطقة البحيرات على متن سفينة الشحن الصينية "XIANG-RUI Kou".

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن مجموعة عمل مشتركة ضمت مهندسي إدارة الكراكات بالهيئة وترسانة IHC الهولندية صعدت على متن السفينة لوضع خطة الإنزال وعمل الترتيبات اللازمة لفصل الكراكة عن السفينة وإجراء حسابات الاتزان وتعويم الكراكة.

وأشار ربيع إلى أن هيئة قناة السويس اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لعبور السفينة بسلامة وأمان من خلال تعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي ومحطات مراقبة الملاحة.

وبدأت الكراكة "مهاب مميش" رحلتها في البحر الأسبوع الماضى فى طريقها إلى الإسماعيلية، وعلى متنها فريق عمل متكامل من مهندسي وفنيي هيئة قناة السويس، للمتابعة مع خبراء وفنيو الشركة المنفذة للكراكة ومتابعة قراءات الماكينات والمعدات، والوقوف على الملاحظات المطلوبة.

وأكد الفريق أسامة ربيع أن إجراءات فصل الكراكة "مميش" عن السفينة بعد وصولها بحيرات الإسماعيلية تمت تحت إشراف ومتابعة من هيئة قناة السويس وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

وتتمتع الكراكة "مهاب مميش" بمواصفات فنية قوية، وتعد ماصة طاردة تلائم العمل في القناة، يبلغ طولها 147.4مترًا، وعرضها 23 مترا، وغاطس 5.50 متر، بعمق تكريك 35 مترا، وقدرة كلية 29290 كيلو وات، ويصل أقصى عمق حفر للكراكة مهاب مميش، 35 مترا، وهي مزودة بأحدث أنظمة التحكم والسلامة والأمان طبقًا لأحدث معايير هيئات الإشراف الدولية.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس، على أن أسطول الكراكات يعد الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها استراتيجية تطوير المجرى الملاحي لقناة السويس، والضمانة المثلى للحفاظ على عمق القناة البالغ 24 مترًا والذي يسمح بعبور السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة وذلك من خلال أعمال الصيانة الدورية والتكريك، مشيرًا إلى اتساع نطاق عمل أسطول الكراكات التابعة لقناة السويس خلال الآونة الأخيرة، ليمتد للمشاركة في أعمال تطوير الموانئ المصرية وتطهير البحيرات.

وتعمل شركة IHC الهولندية على تدشين كراكة أخرى لصالح قناة السويس، وهي الكراكة "حسين طنطاوي"، وهي تطابق المواصفات الفنية للكراكة "مهاب مميش"، ويبلغ إجمالي تكلفة الكراكتين حوالي 300 مليون يورو، ومن المقرر وصول الكراكة الأخرى "حسين طنطاوى" أغسطس المقبل، وتعدان الكراكة "مهاب مميش" و"حسين طنطاوى"، الأكبر بالشرق الأوسط حيث يصل طولهما 147.5 متر، وتعملان فى أعماق 35 مترا.

المصدر: اليوم السابع