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مصر تستعد لاستلام أحدث وأكبر كراكة في الشرق الأوسط

مال وأعمال

مصر تستعد لاستلام أحدث وأكبر كراكة في الشرق الأوسط
Reuters
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أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، أنه من المنتظر وصول الكراكة الجديدة "مهاب مميش" أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط إلى مصر.

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وأشار إلى أن الكراكة ستصل مصر محمولة على متن سفينة النقل الثقيل XIANG RUI KOU  لمنطقة غاطس بورسعيد مساء اليوم الجمعة، استعدادا لعبورها قناة السويس ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا.

وأوضح ربيع أن الكراكة ستتجه إلى منطقة الانتظار E1 بالبحيرات الكبرى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويم الكراكة وفصلها عن السفينة.

وأوضح رئيس الهيئة أن إجراءات فصل الكراكة عن السفينة ستتم تحت إشراف ومتابعة من الهيئة وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة IHC  الهولندية، على أن تتولى قاطرات الهيئة بعد ذلك تحريك وقطر الكراكة بالمجرى الملاحي.

جدير بالإشارة، أن الكراكة "مهاب مميش" تعد الإضافة الأحدث لأسطول كراكات الهيئة وهي كراكة ماصة طاردة تلائم العمل في القناة.

ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT

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