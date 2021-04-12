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السيسي: زيارة سعيد أكدت عمق علاقات الأخوة بين مصر وتونس

أخبار العالم العربي

السيسي: زيارة سعيد أكدت عمق علاقات الأخوة بين مصر وتونس
Twitter / @AlsisiOfficial
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نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على زيارة نظيره التونسي قيس سعيد إلى مصر، التي اختتمت أمس الأحد.

وكتب السيسي أنه "حرص على توديع أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني مصر، والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس".

وأضاف: "تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة".

المصدر: RT

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