السيسي: زيارة سعيد أكدت عمق علاقات الأخوة بين مصر وتونس

نشر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي تعليقا على زيارة نظيره التونسي قيس سعيد إلى مصر، التي اختتمت أمس الأحد.

وكتب السيسي أنه "حرص على توديع أخيه الرئيس التونسي قيس سعيد، بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني مصر، والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس".

وأضاف: "تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة".

حرصت اليوم على توديع أخي الرئيس التونسي قيس سعيد،بعد انتهاء زيارته إلى بلده الثاني مصر،والتى أكدت عمق علاقات المودة والأخوة بين مصر وتونس،وقد تبادلنا معا النقاش حول أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات،مع التأكيد على أهمية التضامن والتكاتف في مواجهة التحديات المشتركة pic.twitter.com/VzWrBVZVLV — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) April 11, 2021

المصدر: RT