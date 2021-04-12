بالصور.. الرئيس التونسي يزور بقايا خط بارليف قبل مغادرته مصر

نشرت الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية عبر "فيسبوك" صورا لجولة الرئيس التونسي قيس سعيّد في حوض السويس، قبل مغادرته الأراضي المصرية.

وأشارت الرئاسة التونسية في منشورها إلى أن سعيّد زار الضفة الشرقية من قناة السويس، والمكان حيث عبرت القوات المسلحة المصرية القناة قبل أن تسيطر على خط بارليف في ساعات قليلة.

وقالت: "ذكر رئيس الدولة في هذا السياق، أنه حينما تتوفر الإرادة في التحرير حتى تستعيد الأمة مجدها وشرفها يمكن أن ترفع كل التحديات".

وأشار سعيد إلى أنه لا يزال يحتفظ بذكرى رفع أحد الجنود المصريين العلم المصري بعد العبور، لافتا إلى أن "كتيبة من الجيش التونسي تولت في تلك الأيام الخالدة المشاركة في الدفاع عن منطقة قرب قناة السويس".

وأضافت الرئاسة أن "سعيّد زار خط بارليف الذي دمرته القوات المصرية واستولت عليه في الساعات الأولى لحرب أكتوبر واستمع إلى عرض قدمه قائد الجيش الميداني الثاني المصري حول هذا الانتصار العسكري الذي حققته القوات المصرية في استرجاع جزء من سيناء".

تنقل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الأحد 11 أفريل 2021، إلى الضفة الشرقية من قناة السويس وإلى المكان الذي عبرت... Posted by ‎Présidence Tunisie رئاسة الجمهورية التونسية‎ on Sunday, April 11, 2021

المصدر: RT