اليمن.. مواجهات في أبين بين "الحزام الأمني" والقوات الحكومية

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين اليمنية عن اندلاع مواجهات بين قوات "الحزام الأمني" التابعة له، وقوات تابعة للحكومة اليمنية بالمحافظة الواقعة جنوب شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس محمد النقيب في تغريدة عبر "تويتر": "الموقف الدفاعي الصلب لقوات الحزام الأمني ورجال القبائل والمقاومة أربك صفوف العناصر الإرهابية رغم حجم التعزيزات المساندة لها ودفعها خلال الساعات الماضية إلى محاولة توسيع مسرح انتحارها ومضاعفة خسائرها".

وأضاف أن "منطقة خبر المراقشة شهدت اشتباكات تمددت من الساحلية غربا إلى حيد يحيى شرقا".

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الموقف الدفاعي الصلب لقوات الحزام الأمني ورجال القبائل والمقاومة أربك صفوف العناصر الإرهابية رغم حجم التعزيزات المساندة لها ودفعها خلال الساعات الماضية الى محاولة توسيع مسرح انتحارها ومضاعفة خسائرها

حيث شهدت منطقة خبر المراقشة اشتباكات تمددت من الساحلة غربا الى حيد يحيى شرقا — محمد النقيب (@M_Q_Alnaqib) April 11, 2021

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المصدر: RT