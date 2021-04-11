حمد بن جاسم يكشف المتورطين بأحداث الأردن وأسباب اندلاعها

كشف رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني عن أطراف قال إنها "تقف خلف الأحداث الأخيرة في الأردن"، موضحا السبب وراء ذلك.

وكتب على "تويتر": "ما حصل مؤخرا في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولي الإدارة الأمريكية السابقة، وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني".

ما حصل مؤخراً في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة كان يخطط له منذ فترة طويلة من بعض مسؤولين الإدارة الأميركية السابقة وإحدى دول المنطقة بهدف استبدال النظام الحالي في الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 11, 2021



وأضاف: "كان السبب الرئيسي وراء تلك المحاولة الفاشلة وقوف الملك عبد الله ضد أي تطبيع على حساب القضية الفلسطينية أو ما أصبح يسمى بـ(العهد الإبراهيمي)، فكان ذلك الموقف عقبة أمام تلك المخططات".

وشدد على أن "استقرار الأردن مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي"، معتبرا أن "استقرار الحكم فيه الأردن، بل ودعمه واجب لأننا نحتاج مزيدا من الاستقرار والمصداقية في منطقتنا خدمة لمصالحنا".

إن استقرار الأردن مهم لمجلس التعاون بشكل رئيسي، واستقرار الحكم فيه، بل ودعمه واجب لأننا نحتاج مزيداً من الاستقرار والمصداقية في منطقتنا خدمة لمصالحنا، كما ذكرت في تغريدتي السابقة. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) April 11, 2021



وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بعد 5 أيام على أزمة غير مسبوقة في رسالة وجهها إلى الأردنيين، أن "الأحداث الأخيرة فتنة شاركت فيها أطراف من الداخل والخارج".

وأكد أن "الأمير حمزة موجود مع عائلته وتحت رعايته"، مشددا في الوقت ذاته على "ألا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره".

المصدر: RT + "سما"