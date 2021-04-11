"لاعب محوري وشريك أساسي".. إسرائيل تحتفي بمئوية الأردن

احتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية يوم الأحد بمئوية تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

ونشرت الوزارة مساء اليوم تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر" "إسرائيل بالعربية"، تقدمت من خلالها باسم الشعب الإسرائيلي بأحر التهاني للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والشعب الأردني.

وقالت إنها تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني، لاعبا محوريا في المنطقة، وشريكا أساسيا لإسرائيل يقوم بنشر قيم السلام والاعتدال والتسامح.

بمناسبة #مئوية_تأسيس_الدولة_الأردنية نتقدم باسم الشعب الإسرائيلي بأحر التهاني لجلالة الملك عبد الله الثاني وللشعب الأردني.



تعتبر المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني لاعبا محوريا في المنطقة، وشريكا أساسيا لإسرائيل يقوم بنشر قيم السلام والاعتدال والتسامح. pic.twitter.com/vmiBogp9Wd — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 11, 2021

ويحتفل الأردن هذه الأيام بمرور 100 عام على قيام المملكة إذ يصادف في الـ11 من أبريل مرور 100 عام على دخول الملك المؤسس عبد الله الأول إلى العاصمة الأردنية عمان وتشكيل حكومة مركزية، والبدء بعدها بتوحيد المناطق الأردنية، والشروع بإعادة ترتيب الشؤون الأردنية وما تلاها من وضع القوانين الجديدة بدلا من القوانين العثمانية.

المصدر: RT