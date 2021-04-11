المنفي يزور اليونان الثلاثاء

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي يوم الثلاثاء إلى اليونان في زيارة رسمية تعد الأولى له إلى أثينا منذ توليه منصبه قبل نحو شهر​​​.

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وأفاد مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي الليبي، فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية اليوم الأحد، بأن زيارة المنفي تأتي بناء على دعوة رسمية وأن المنفي سيبحث خلالها مع الجانب اليوناني "سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين".

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعد الأولى للمنفى كرئيس للمجلس الرئاسي الليبي بعد أن غادر اليونان نهاية عام 2019 حينما كان سفيرا لليبيا هناك على خلفية اعتراض أثينا على توقيع حكومة الوفاق الليبية مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا قرب جزيرة كريت اليونانية.

وخلال زيارته إلى طرابلس يوم الثلاثاء الماضي، حث رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحكومة الليبية على إلغاء هذه المذكرة.

من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة: "نؤكد على أهمية أن يسهم أي اتفاق في وضع الحلول المناسبة ويحفظ حقوق ليبيا واليونان وتركيا. مستعدون لتشكيل لجان تحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين".

المصدر: "سبوتنيك"