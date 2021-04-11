"فرانس برس": عدد كبير من القتلى في معارك قرب مأرب والحوثيون يحققون تقدما في منطقتين

أفاد مسؤولان عسكريان لوكالة "فرانس برس"، بـ"مقتل 70 مقاتل من القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين، في الساعات الـ24 الماضية، قرب مدينة مأرب الاستراتيجية".

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وتدور معارك محتدمة في ثلاث جبهات، حيث حقق الحوثييون تقدما في منطقتي الكسارة والمشجح بشمال غرب مدينة مأرب، فيما عجزوا عن التقدم في منطقة جبل مراد جنوبا، وفقا ما ذكرت "فرانس برس" نقلا عن المسؤولين، اللذين ينتميان إلى القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا.

وأوضحت "فرانس برس" أن هذين المسؤولين أشارا إلى أن القتلى هم 26 من عناصر القوات الموالية للحكومة و44 من الحوثيين.

ولفت أحد المسؤولين للوكالة إلى أن "الحوثيين يشنون هجمات متزامنة، وأنهم قد حققوا تقدما في جبهة الكسارة والشجح، لكنهم أحبطوا في جبهة جبل مراد"، في حين أفاد السؤول الآخر للوكالة بأن "طائرات التحالف بقيادة السعودية دمرت 12 آلية عسكرية للحوثيين، بينها أربع دبابات، بالإضافة إلى مدفع".

وفقا لـ"فرانس برس"، وقعت المعارك الجديدة غداة مواجهات مماثلة قتل فيها 53 من الطرفين، بينهم 22 من القوات الموالية للسلطة، بين يومي الجمعة والسبت، ومنذ أكثر من عام يحاول الحوثيون السيطرة على مدينة مأرب الواقعة في محافظة غنية بالنفط، بهدف وضع أيديهم على كامل الشمال اليمني.

المصدر: "فرانس برس"