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الجيش الإسرائيلي: إغلاق شامل للضفة ومعابر غزة اعتبارا من الثلاثاء

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: إغلاق شامل للضفة ومعابر غزة اعتبارا من الثلاثاء
Reuters Ammar Awad
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أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عن فرض إغلاق شامل على الضفة الغربية المحتلة والمعابر مع قطاع غزة، في يوم "ذكرى شهداء معارك إسرائيل وعيد الاستقلال".

وجاء في بيان نشره المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن الإغلاق يفرض "بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي" اعتبارا من الساعة السابعة مساء الثلاثاء 13 أبريل وحتى منتصف ليلة الخميس الجمعة 15 أبريل.

وذكر البيان أنه سيسمح خلال الإغلاق "بعبور حالات إنسانية وطبية واستثنائية فقط بعد موافقة منسق أعمال الحكومة في المناطق".

المصدر: RT

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