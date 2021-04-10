مصر.. أول تعليق من جامعة دمنهور بعد حفل أحضان صاخب لـ"فيلو وأبو ليلة" في كلية التجارة

أكد عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور المصرية أن الاحتفال الذي نظمه طلاب كلية التجارة كان خارج حرم الجامعة، وأن إدارة الجامعة غير مسؤولة عن مخالفة الإجراءات الاحترازية خارج حرم الجامعة.

وقال صالح في تصريحات لـ"الوطن" إن الجامعة تلتزم بالإجرءات الاحترازية التي حددتها الحكومة المصرية، مضيفا أنه سيتم فتح تحقيق لمعرفة المسؤول عن هذه الواقعة، وفي حال التأكد من ذلك سيتم معاقبة المسؤولين عنها.

وأوضح أن جامعة دمنهور تحرص على صحة أبنائها من الطلاب، ولا يمكن السماح لأحد أن يخالف تعليمات وزراة الصحة، كما أنه لا بد من الالتزام بالإجرءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا.

وظهر بعض مطربي المهرجانات يوم السبت، في أجواء خالفت الإجرءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة، حيث قام مطربا المهرجانات "فيلو وأبو ليلة" بإحياء حفل تخرج لطلاب كلية التجارة بجامعة دمنهور، في مشهد خلا من الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وظهر مطرب المهرجانات الشعبية "فيلو" وهو يعانق صديقه "أبو ليلة"، على سبيل التحية على المسرح.

المصدر: وسائل إعلام مصرية