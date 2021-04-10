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رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع البحر في الكويت

أخبار العالم العربي

رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع البحر في الكويت
Reuters Stephanie McGehee
مدينة الكويت
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نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، مقطع فيديو يظهر رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع بحر الكويت، واستخراجها ووضعها في مركب للتخلص منها.

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وكانت الهيئة العامة للبيئة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق بأن فريقا منها عاين الساحل استجابة لبلاغ وارد حول وجود تلوث بحري، في منطقة الدوحة الغربية قرب الشاليهات، وأنه تم أخذ القياسات الحقلية وجمع العينات لإجراء التحاليل المخبرية.

المصدر: "كونا" + RT

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