رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع البحر في الكويت
Reuters Stephanie McGehee
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نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، مقطع فيديو يظهر رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع بحر الكويت، واستخراجها ووضعها في مركب للتخلص منها.
فيديو / رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع بحر الكويت. pic.twitter.com/Tv5z9IBK3Z— المجلس (@Almajlliss) April 10, 2021
وكانت الهيئة العامة للبيئة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق بأن فريقا منها عاين الساحل استجابة لبلاغ وارد حول وجود تلوث بحري، في منطقة الدوحة الغربية قرب الشاليهات، وأنه تم أخذ القياسات الحقلية وجمع العينات لإجراء التحاليل المخبرية.
المصدر: "كونا" + RT