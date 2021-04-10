رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع البحر في الكويت

نشرت صحيفة "المجلس" الكويتية الإلكترونية، مقطع فيديو يظهر رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع بحر الكويت، واستخراجها ووضعها في مركب للتخلص منها.

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فيديو / رفع كميات كبيرة من السجاد من قاع بحر الكويت. pic.twitter.com/Tv5z9IBK3Z — المجلس (@Almajlliss) April 10, 2021

وكانت الهيئة العامة للبيئة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق بأن فريقا منها عاين الساحل استجابة لبلاغ وارد حول وجود تلوث بحري، في منطقة الدوحة الغربية قرب الشاليهات، وأنه تم أخذ القياسات الحقلية وجمع العينات لإجراء التحاليل المخبرية.

المصدر: "كونا" + RT