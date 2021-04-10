الحكومة الأردنية تعلن عن إجراءات جديدة في شهر رمضان

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية صخر دودين، إن الحكومة ستعلن الاثنين المقبل عن إجراءات جديدة تدخل حيز التنفيذ في شهر رمضان.

إقرأ المزيد

وأضاف دودين في تصريح لقناة "رؤيا" الأردنية، أن من تلك الإجراءات "السماح بأداء الصلاة في المساجد لبعض الصلوات سيرا على الأقدام"، مرجحا أن تكون المغرب والفجر.

وأشار إلى أن صلاة التراويح ليست من ضمن الصلوات المتوقع عودتها خلال شهر رمضان إلى المساجد أسوة بكل دول الجوار العربي والإسلامي.

وأوضح دووين أن من ضمن الإجراءات التي من الممكن الإعلان عنها أيضا السماح لخدمة التوصيل بالاستمرار بتقديم خدماتها حتى ساعات الفجر، وإجراءات أخرى حول المنشآت السياحية.

المصدر: "رؤيا"