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الأردن.. تراجع في عدد إصابات ووفيات كورونا

أخبار العالم العربي

الأردن.. تراجع في عدد إصابات ووفيات كورونا
Reuters STRINGER
موظفة في الكادر الطبي تعمل داخل مستشفى في العاصمة الأردنية عمان
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شهدت معدلات الإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الأردن، انخفاضا ملحوظا خلال الساعات الـ24 الماضية مقارنة مع الحصيلة المسجلة في اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيلها اليوم 3794 إصابة و81 وفاة جديدة بكوفيد-19، مقارنة مع 96 وفاة و4775 إصابة يوم أمس.

وبهذه الحصيلة الجديدة، ارتفع إجمالي الإصابات بالمملكة إلى 659,250 حالة، والوفيات إلى 7646 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء هذا اليوم 4399 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 581,170 حالة.

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