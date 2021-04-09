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العراق.. نجاة قيادي في التيار الصدري من محاولة اغتيال في بغداد

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العراق.. نجاة قيادي في التيار الصدري من محاولة اغتيال في بغداد
Reuters THAIER AL-SUDANI
القوات الأمنية العراقية في بغداد - أرشيف
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نجا القيادي في التيار الصدري حازم الأعرجي من محاولة اغتيال أصيب فيها مرافقه، وذلك شمالي العاصمة بغداد.

وقال مصدر أمني إن "ممثل زعيم التيار الصدري عن محافظة البصرة حازم الأعرجي تعرض لهجوم مسلح في منطقة الشعلة شمالي بغداد".

وأضاف: "الهجوم أسفر عن إصابة مرافق الأعرجي بجروح".

من جهتها، أشارت وسائل إعلام إلى أن "عددا من المسلحين المجهولين أطلقوا النار على موكب الأعرجي في منطقة الجوادين في العاصمة بغداد، لكنه لم يصب بأذى".

المصدر: "السومرية نيوز"

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