واشنطن تدين عمليات اغتيال النشطاء في العراق

دانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، عمليات الاغتيال التي تطال نشطاء المجتمع المدني في العراق.

وقالت في بيان صحفي، نشر على صفحتها في "فيسبوك": "تدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومحتجين في البصرة، بما في ذلك عدد من الاغتيالات المستهدفة".

تُـدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومُحتجين في البصرة، بما في ذلك... Опубликовано U.S. Embassy Baghdad Четверг, 20 августа 2020 г.

وأضافت: "تعد هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ونؤيد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون".

وتابعت السفارة: "تؤكد الولايات المتحدة مجددا، دعوتها بأن يتمكن الناشطون المدنيون من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوف من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم".

المصدر: RT