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الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من عمليات الاغتيال في العراق

أخبار العالم العربي

الاتحاد الأوروبي يعرب عن قلقه من عمليات الاغتيال في العراق
Reuters Alaa Al-Marjani
القوات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق - أرشيف
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علق سفير الاتحاد الأوروبي في العراق، مارتن هوث، اليوم الخميس، على الاغتيالات التي تستهدف نشطاء الحركة الاحتجاجية في محافظة البصرة بجنوبي العراق.

وقال في تغريدة على "تويتر": "أشعر بالحزن الشديد، في عشية السنة الهجرية الجديدة، لرؤية المزيد من الاغتيالات التي تستهدف الناشطين الشباب في البصرة".

واضاف، أن "اخضاع الميلشيات وجميع العصابات المسلحة للسيطرة وتقديم الجناة للعدالة هو أمر حاسم لأجل مستقبل العراق".

وشهدت محافظة البصرة في جنوبي العراق، وخلال الأيام الأخيرة، عمليات اغتيال لنشطاء في الحراك الشعبي، فيما أصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قرارات أقال بموجبها عددا من القيادات الأمنية في المحافظة.

المصدر: RT

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