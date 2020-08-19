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الكاظمي يعلق على عمليات الاغتيال في اغتيالات البصرة من واشنطن

أخبار العالم العربي

الكاظمي يعلق على عمليات الاغتيال في اغتيالات البصرة من واشنطن
youtube.com
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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علق رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الأربعاء، على عمليات الاغتيال التي تشهدها محافظة البصرة خلال الأيام الأخيرة.

وكتب الكاظمي الذي يزور واشنطن حاليا على "تويتر": "أقلنا قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة، وسنقوم بكل ما يلزم لتضطلع القوى الأمنية بواجباتها".

وأضاف: "التواطؤ مع القتلة أو الخضوع لتهديداتهم مرفوض وسنقوم بكل ما يلزم لتقوم أجهزة وزارة الداخلية والأمن بمهمة حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين على القانون".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل RT بأن "مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها في حي الرضا بمحافظة البصرة".

وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضي، اغتيال الناشط تحسين أسامة وقبل يومين نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.

المصدر: RT

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