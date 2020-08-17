العراق.. إقالة قائد شرطة البصرة ونجاة 3 نشطاء من عمليات اغتيال

أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الاثنين، إقالة قائد شرطة محافظة البصرة الفريق رشيد فليح من منصبه.

وقال في بيان صحفي: "بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، وزير الداخلية يقيل الفريق رشيد فليح من مهام منصب قائد شرطة البصرة، ويكلف اللواء عباس ناجي بدلا عنه".

من جهته قال مراسل RT في العراق، إن "ثلاثة نشطاء في الاحتجاجات بالبصرة، نجوا من عمليات اغتيال في المحافظة مساء اليوم".

وأضاف، أن "النشطاء هم عباس صبحي، ولوديا ريمون، ورقية الدوسري".

وأعلن يوم الجمعة الماضي، عن اغتيال الناشط تحسين أسامة على أيدي مسلحين مجهولين في محافظة البصرة جنوبي العراق.

المصدر: RT